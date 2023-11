Optimismus in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Am Mittwoch bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,53 Prozent stärker bei 35 273,03 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 10,805 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,047 Prozent auf 35 104,84 Punkte an der Kurstafel, nach 35 088,29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 35 315,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 35 155,80 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,975 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 33 127,28 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 22.08.2023, einen Stand von 34 288,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, stand der Dow Jones bei 34 098,10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 6,45 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Zählern erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 1,47 Prozent auf 95,37 USD), Nike (+ 1,29 Prozent auf 107,92 USD), Microsoft (+ 1,28 Prozent auf 377,85 USD), Home Depot (+ 1,26 Prozent auf 309,20 USD) und Goldman Sachs (+ 1,10 Prozent auf 338,64 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Walgreens Boots Alliance (-1,38 Prozent auf 20,69 USD), Caterpillar (-1,36 Prozent auf 246,01 USD), Walmart (-0,76 Prozent auf 154,67 USD), Dow (-0,64 Prozent auf 51,40 USD) und Merck (-0,52 Prozent auf 101,68 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 981 432 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,727 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

2024 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 9,39 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

