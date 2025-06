Schwache Performance in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer

Der Dow Jones verzeichnete am Mittwoch Verluste.

Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,22 Prozent tiefer bei 42 427,74 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 16,762 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,506 Prozent leichter bei 42 304,50 Punkten, nach 42 519,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 42 645,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 42 427,74 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0,540 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, lag der Dow Jones bei 41 317,43 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 04.03.2025, bei 42 520,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.06.2024, lag der Dow Jones noch bei 38 711,29 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 0,084 Prozent nach oben. Bei 45 054,36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. 36 611,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 1,46 Prozent auf 78,27 USD), Sherwin-Williams (+ 1,25 Prozent auf 362,22 USD), Amazon (+ 0,74 Prozent auf 207,23 USD), Home Depot (+ 0,72 Prozent auf 327,20 EUR) und Nike (+ 0,64 Prozent auf 62,77 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Chevron (-1,56 Prozent auf 137,37 USD), Travelers (-1,52 Prozent auf 271,86 USD), Verizon (-1,35 Prozent auf 43,24 USD), 3M (-0,89 Prozent auf 146,81 USD) und Amgen (-0,88 Prozent auf 287,01 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 33 670 379 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,024 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

In diesem Jahr weist die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,24 Prozent gelockt.

