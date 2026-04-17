Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,21 Prozent höher bei 26 651,25 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,828 Prozent auf 26 551,16 Punkte an der Kurstafel, nach 26 333,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 26 716,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 481,24 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 6,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 780,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 25 529,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 18 258,09 Punkte.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,73 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26 716,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,88 Prozent auf 166,63 USD), Dollar Tree (+ 4,82 Prozent auf 104,75 USD), Tesla (+ 4,71 Prozent auf 407,23 USD), Marvell Technology (+ 4,41 Prozent auf 139,25 USD) und Analog Devices (+ 4,40 Prozent auf 369,37 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Netflix (-9,77 Prozent auf 97,26 USD), Diamondback Energy (-6,80 Prozent auf 173,97 USD), Atlassian (-2,94 Prozent auf 66,71 USD), Exelon (-2,77 Prozent auf 46,27 USD) und Constellation Energy (-1,92 Prozent auf 293,40 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 18 204 083 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,103 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at