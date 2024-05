Optimismus in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittag fester

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,06 Prozent höher bei 16 313,09 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,129 Prozent auf 16 323,74 Punkte an der Kurstafel, nach 16 302,76 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 16 241,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 357,65 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,645 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 09.04.2024, bei 16 306,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.02.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 15 990,66 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 09.05.2023, den Wert von 12 179,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 10,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Enzon Pharmaceuticals (+ 11,65 Prozent auf 0,09 USD), Innodata (+ 7,74 Prozent auf 11,28 USD), VOXX International A (+ 6,24 Prozent auf 5,45 USD), Central Garden Pet (+ 5,94 Prozent auf 44,21 USD) und Ballard Power (+ 5,81 Prozent auf 4,19 CAD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Forward Air (-22,55 Prozent auf 16,66 USD), Ebix (-21,64 Prozent auf 0,53 USD), DXP Enterprises (-11,33 Prozent auf 49,21 USD), EXACT Sciences (-10,66 Prozent auf 53,14 USD) und Anika Therapeutics (-9,20 Prozent auf 25,85 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die Amazon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 096 859 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,834 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 21,74 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at