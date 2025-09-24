NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich im Minus

Letztendlich zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,33 Prozent tiefer bei 22 497,86 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,366 Prozent auf 22 656,02 Punkte an der Kurstafel, nach 22 573,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 22 657,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 22 397,00 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 0,481 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wies der NASDAQ Composite 21 496,53 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2025, lag der NASDAQ Composite bei 19 912,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 18 074,52 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 16,69 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 22 801,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Dorel Industries (+ 12,07 Prozent auf 1,30 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7,13 Prozent auf 0,56 USD), Intel (+ 6,41 Prozent auf 31,22 USD), Baiducom (+ 5,85 Prozent auf 132,92 USD) und Donegal Group B (+ 5,30 Prozent auf 17,27 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Elron Electronic Industries (-26,19 Prozent auf 1,55 USD), Lifecore Biomedical (-10,70 Prozent auf 7,06 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-9,92 Prozent auf 21,26 USD), Amtech Systems (-6,32 Prozent auf 9,04 USD) und Innodata (-6,00 Prozent auf 69,43 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 35 575 422 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,783 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,93 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at