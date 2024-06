Optimismus in New York: NASDAQ Composite steigt am Montagnachmittag

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,25 Prozent höher bei 17 910,44 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,048 Prozent auf 17 697,30 Punkte an der Kurstafel, nach 17 688,88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 911,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 636,36 Punkten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 17.05.2024, einen Stand von 16 685,97 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 15 973,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, einen Wert von 13 689,57 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 21,30 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 17 911,26 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Arundel (+ 37,33 Prozent auf 0,21 CHF), Enzon Pharmaceuticals (+ 21,26 Prozent auf 0,17 USD), Nortech Systems (+ 17,08 Prozent auf 12,68 USD), Autodesk (+ 6,89 Prozent auf 241,43 USD) und Dixie Group (+ 5,23 Prozent auf 0,90 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Ebix (-50,03 Prozent auf 0,16 USD), Sangamo Therapeutics (-21,12 Prozent auf 0,39 USD), Cutera (-7,69 Prozent auf 1,68 USD), Trend Micro (-6,08 Prozent auf 6 567,00 JPY) und ADTRAN (-5,86 Prozent auf 4,74 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 32 987 363 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,075 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,87 Prozent bei der Comtech Telecommunications-Aktie an.

