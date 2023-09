Optimismus in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich fester

Am Abend wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Mittwoch legte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 0,22 Prozent auf 13 092,85 Punkte zu. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,396 Prozent stärker bei 13 115,36 Punkten, nach 13 063,61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 12 963,16 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 156,37 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 0,605 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Wert von 13 590,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 13 555,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2022, wurde der NASDAQ Composite mit 10 829,50 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 26,05 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 265,04 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Bed Bath Beyond (+ 86,28 Prozent auf 0,14 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 8,25 Prozent auf 25,58 USD), Geospace Technologies (+ 7,09) Prozent auf 13,74 USD), Sify (+ 6,82 Prozent auf 1,88 USD) und Roivant Sciences (+ 6,29 Prozent auf 13,19 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Sangamo Therapeutics (-11,45 Prozent auf 0,60 USD), Landec (-4,29 Prozent auf 7,58 USD), Cutera (-3,60 Prozent auf 6,16 USD), Shore Bancshares (-2,74 Prozent auf 10,30 USD) und Glacier Bancorp (-2,59 Prozent auf 28,25 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 17 504 165 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2,604 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die New York Community Bancorp-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,96 Prozent bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at