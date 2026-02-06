Werner Enterprises Aktie

Werner Enterprises für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871329 / ISIN: US9507551086

NASDAQ Composite-Entwicklung 06.02.2026 18:01:44

Optimismus in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags

Aktuell wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,45 Prozent stärker bei 22 866,93 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,376 Prozent auf 22 625,30 Punkte an der Kurstafel, nach 22 540,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22 586,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 919,43 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 2,15 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 23 547,17 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 06.11.2025, den Wert von 23 053,99 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 06.02.2025, einen Wert von 19 791,99 Punkten auf.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,59 Prozent nach. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 461,14 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 20,54 Prozent auf 128,97 USD), Roivant Sciences (+ 18,40 Prozent auf 25,03 USD), Exponent (+ 13,40 Prozent auf 80,32 USD), EZCORP (+ 11,68 Prozent auf 25,62 USD) und AXT (+ 10,89 Prozent auf 22,66 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Amtech Systems (-32,83 Prozent auf 10,66 USD), Hub Group (-17,92 Prozent auf 42,13 USD), VeriSign (-11,78 Prozent auf 214,03 USD), Amazon (-7,82 Prozent auf 205,28 USD) und Werner Enterprises (-6,05 Prozent auf 35,58 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 25 649 576 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,542 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,26 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu EZCORP Inc.

Analysen zu Werner Enterprises Inc.

Aktien in diesem Artikel

Amazon 178,28 -5,82% Amazon
Amtech Systems Inc. 9,25 -31,48% Amtech Systems Inc.
AXT Inc. 20,18 17,53% AXT Inc.
Central Garden & Pet Co. 32,00 10,34% Central Garden & Pet Co.
Exponent Inc. 60,92 1,98% Exponent Inc.
EZCORP Inc. 19,60 2,08% EZCORP Inc.
Gladstone Commercial Corp. 9,75 -1,47% Gladstone Commercial Corp.
Hub Group Inc. 41,96 -18,25% Hub Group Inc.
NVIDIA Corp. 157,08 7,77% NVIDIA Corp.
Roivant Sciences 19,33 8,57% Roivant Sciences
Strategy (ex MicroStrategy) 114,40 26,58% Strategy (ex MicroStrategy)
VeriSign Inc. 189,20 -7,89% VeriSign Inc.
Werner Enterprises Inc. 29,40 -8,13% Werner Enterprises Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 23 031,21 2,18%

