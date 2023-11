Optimismus in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsstart fester

Der CAC 40 knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,45 Prozent aufwärts auf 7 200,96 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,259 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,395 Prozent auf 7 196,69 Punkte an der Kurstafel, nach 7 168,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Freitag bei 7 211,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 196,69 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 1,85 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 17.10.2023, mit 7 029,70 Punkten bewertet. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 17.08.2023, bei 7 191,74 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 17.11.2022, den Stand von 6 576,12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 9,20 Prozent nach oben. Bei 7 581,26 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 518,21 Zählern registriert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Crédit Agricole-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 0 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 359,076 Mrd. Euro den größten Anteil.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,25 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Engie (ex GDF Suez)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at