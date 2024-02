Optimismus in Paris: CAC 40 zum Start stärker

Der CAC 40 bleibt auch am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,34 Prozent höher bei 7 673,30 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,402 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,348 Prozent auf 7 674,14 Punkte an der Kurstafel, nach 7 647,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 678,86 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 671,29 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 12.01.2024, mit 7 465,14 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, betrug der CAC 40-Kurs 7 045,04 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, einen Wert von 7 129,73 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 1,89 Prozent. Bei 7 702,95 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern erreicht.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 weist die Crédit Agricole-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 0 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 402,834 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,89 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

