Optimismus in Wien: ATX liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,08 Prozent stärker bei 3 498,97 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 112,124 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,011 Prozent auf 3 495,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 496,32 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 495,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 503,57 Zähler.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Der ATX wurde vor einem Monat, am 26.02.2024, mit 3 375,95 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der ATX 3 407,66 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, wurde der ATX mit 3 024,58 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,55 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 507,84 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit BAWAG (+ 1,64 Prozent auf 58,95 EUR), CA Immobilien (+ 0,47 Prozent auf 32,30 EUR), EVN (+ 0,40 Prozent auf 24,80 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,38 Prozent auf 7,98 EUR) und Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,75 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-1,31 Prozent auf 17,39 EUR), Vienna Insurance (-0,88 Prozent auf 28,20 EUR), Verbund (-0,65 Prozent auf 69,05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,53 Prozent auf 112,40 EUR) und Telekom Austria (-0,52 Prozent auf 7,70 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX weist die BAWAG-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 31 215 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 23,642 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,32 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

