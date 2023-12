Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge

Der ATX Prime knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Mittwoch legt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,12 Prozent auf 1 657,48 Punkte zu. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 1 655,64 Punkte an der Kurstafel, nach 1 655,57 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 653,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 657,53 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der ATX Prime bereits um 0,566 Prozent nach. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 13.11.2023, den Wert von 1 619,04 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 13.09.2023, mit 1 592,11 Punkten bewertet. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, bei 1 574,17 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 4,66 Prozent zu Buche. Bei 1 789,53 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 513,39 Zählern markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 1,74 Prozent auf 117,20 EUR), EVN (+ 0,75 Prozent auf 26,75 EUR), Verbund (+ 0,73 Prozent auf 82,75 EUR), Frequentis (+ 0,72 Prozent auf 28,10 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,52 Prozent auf 19,28 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Marinomed Biotech (-3,03 Prozent auf 32,00 EUR), Addiko Bank (-1,09 Prozent auf 13,65 EUR), Flughafen Wien (-1,00 Prozent auf 49,50 EUR), S IMMO (-0,95 Prozent auf 12,50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,74 Prozent auf 40,10 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 14 331 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 28,853 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die OMV-Aktie mit 11,33 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

