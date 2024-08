Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Zuschläge

Um 09:10 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,06 Prozent höher bei 1 818,72 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,009 Prozent auf 1 817,52 Punkte an der Kurstafel, nach 1 817,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 1 820,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 817,52 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,88 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.07.2024, bei 1 845,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.05.2024, wurde der ATX Prime auf 1 857,18 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 16.08.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 592,92 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 6,11 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Punkte.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Semperit (+ 1,76 Prozent auf 11,54 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,56 Prozent auf 16,29 EUR), STRABAG SE (+ 0,91) Prozent auf 38,85 EUR), Lenzing (+ 0,80 Prozent auf 31,50 EUR) und voestalpine (+ 0,66 Prozent auf 21,44 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-39,80 Prozent auf 3,01 EUR), Telekom Austria (-1,14 Prozent auf 8,65 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,14 Prozent auf 104,00 EUR), FACC (-0,52 Prozent auf 7,71 EUR) und S IMMO (-0,44 Prozent auf 22,70 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 7 057 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 26,352 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

2024 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 10,94 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

