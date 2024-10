Optimismus in Wien: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Der ATX Prime notierte schlussendlich im Plus.

Zum Handelsende notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,93 Prozent fester bei 1 804,34 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,020 Prozent auf 1 788,09 Punkte an der Kurstafel, nach 1 787,74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 1 780,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 804,34 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 0,083 Prozent zu. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 09.09.2024, einen Stand von 1 803,62 Punkten auf. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 09.07.2024, bei 1 828,81 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, bei 1 559,58 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,27 Prozent zu. Bei 1 889,08 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell PORR (+ 5,38 Prozent auf 14,50 EUR), Flughafen Wien (+ 2,28 Prozent auf 53,80 EUR), EVN (+ 2,27 Prozent auf 27,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,16 Prozent auf 5,68 EUR) und Andritz (+ 1,89 Prozent auf 64,75 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Addiko Bank (-4,27 Prozent auf 19,05 EUR), UBM Development (-2,88 Prozent auf 20,20 EUR), Polytec (-2,86 Prozent auf 2,72 EUR), Semperit (-1,54 Prozent auf 11,52 EUR) und IMMOFINANZ (-0,93 Prozent auf 16,96 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 314 189 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 25,396 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,30 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

