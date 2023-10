Optimismus in Wien: ATX Prime zum Handelsstart stärker

Das macht der ATX Prime am fünften Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,04 Prozent auf 1 561,42 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 1 560,67 Zählern und damit 0,012 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 560,85 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 1 559,79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 563,84 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 2,26 Prozent. Vor einem Monat, am 06.09.2023, lag der ATX Prime noch bei 1 607,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 571,77 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 06.10.2022, einen Wert von 1 405,09 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 büßte der Index bereits um 1,41 Prozent ein. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 530,67 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit UBM Development (+ 4,90 Prozent auf 21,40 EUR), Erste Group Bank (+ 0,96 Prozent auf 32,50 EUR), voestalpine (+ 0,80 Prozent auf 25,16 EUR), Vienna Insurance (+ 0,79 Prozent auf 25,45 EUR) und Palfinger (+ 0,69 Prozent auf 21,95 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil FACC (-1,82 Prozent auf 5,92 EUR), OMV (-1,41 Prozent auf 42,78 EUR), Polytec (-1,38 Prozent auf 3,94 EUR), Flughafen Wien (-1,16 Prozent auf 51,00 EUR) und ZUMTOBEL (-0,67 Prozent auf 5,96 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 16 444 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 25,830 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die Kapsch TrafficCom-Aktie verzeichnet mit 1,88 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at