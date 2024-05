Optimismus in Wien: ATX schlussendlich in Grün

Am Montag tendierte der ATX via Wiener Börse letztendlich 0,36 Prozent stärker bei 3 764,08 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 120,310 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,029 Prozent auf 3 749,38 Punkte an der Kurstafel, nach 3 750,48 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 3 745,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 767,32 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, bei 3 537,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2024, stand der ATX noch bei 3 395,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, wies der ATX einen Wert von 3 161,59 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 10,32 Prozent nach oben. Bei 3 767,32 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Andritz (+ 1,94 Prozent auf 55,30 EUR), Telekom Austria (+ 1,89 Prozent auf 8,63 EUR), voestalpine (+ 1,76 Prozent auf 26,60 EUR), Verbund (+ 1,17 Prozent auf 73,20 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,80 Prozent auf 31,45 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Raiffeisen (-0,97 Prozent auf 17,42 EUR), IMMOFINANZ (-0,84 Prozent auf 23,65 EUR), AT S (AT&S) (-0,80 Prozent auf 22,42 EUR), Österreichische Post (-0,63 Prozent auf 31,70 EUR) und CA Immobilien (-0,55 Prozent auf 29,18 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 376 112 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 25,136 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,07 zu Buche schlagen. Mit 8,92 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at