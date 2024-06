Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Handelsstart steigen

Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,68 Prozent stärker bei 12 090,21 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,300 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,673 Prozent auf 12 089,71 Punkte an der Kurstafel, nach 12 008,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 089,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 12 105,87 Punkten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,206 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 11 272,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2024, wies der SMI einen Stand von 11 463,74 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2023, erreichte der SMI einen Wert von 11 415,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 8,24 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 105,87 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Novartis (+ 1,47 Prozent auf 94,09 CHF), Sonova (+ 0,91 Prozent auf 288,40 CHF), Richemont (+ 0,83 Prozent auf 144,95 CHF), Roche (+ 0,73 Prozent auf 235,90 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,67 Prozent auf 49,46 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Holcim (+ 0,10 Prozent auf 78,22 CHF), UBS (+ 0,18 Prozent auf 27,87 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,27 Prozent auf 258,30 CHF), Swiss Re (+ 0,31 Prozent auf 111,90 CHF) und Logitech (+ 0,34 Prozent auf 87,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 219 965 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI mit 255,574 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,75 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

