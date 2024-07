Optimismus in Zürich: SLI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Der SLI befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 15:41 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,58 Prozent aufwärts auf 1 962,50 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,037 Prozent auf 1 950,44 Punkte an der Kurstafel, nach 1 951,16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 1 967,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 948,91 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,002 Prozent. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.06.2024, bei 1 948,79 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 04.04.2024, einen Stand von 1 914,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, notierte der SLI bei 1 759,67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 11,28 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 993,61 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Straumann (+ 2,74 Prozent auf 118,05 CHF), Sika (+ 1,76 Prozent auf 260,30 CHF), Sandoz (+ 1,74 Prozent auf 33,40 CHF), Alcon (+ 1,46 Prozent auf 80,64 CHF) und Swiss Life (+ 1,38 Prozent auf 661,80 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen ams (-1,53 Prozent auf 1,29 CHF), Roche (-1,22 Prozent auf 243,00 CHF), VAT (-1,13 Prozent auf 506,00 CHF), Julius Bär (-0,34 Prozent auf 52,10 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,33 Prozent auf 268,30 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 356 462 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 243,928 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at