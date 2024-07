Optimismus in Zürich: SPI bewegt sich nachmittags im Plus

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Dienstag notiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,21 Prozent fester bei 16 091,23 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,076 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,235 Prozent auf 16 020,32 Punkte an der Kurstafel, nach 16 058,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 010,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 172,69 Punkten verzeichnete.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Wert von 16 263,73 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 09.04.2024, bei 15 174,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bei 14 377,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 10,44 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Spexis (+ 23,12 Prozent auf 0,08 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,75 Prozent auf 4,60 CHF), AIRESIS (+ 5,41 Prozent auf 0,39 CHF), LEM (+ 4,25 Prozent auf 1 422,00 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,03 Prozent auf 11,88 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Arundel (-11,18 Prozent auf 0,15 CHF), Addex Therapeutics (-5,96 Prozent auf 0,06 CHF), HOCHDORF (-5,80 Prozent auf 6,50 CHF), lastminutecom (-5,56 Prozent auf 18,70 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-3,94 Prozent auf 7,80 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 687 837 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 244,661 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Im SPI hat die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

