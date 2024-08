Optimismus in Zürich: Zum Start Gewinne im SPI

Am Mittwoch tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,11 Prozent fester bei 16 334,33 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,214 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,165 Prozent stärker bei 16 344,03 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16 317,09 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 16 331,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 344,03 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der SPI bereits um 0,314 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, den Wert von 16 246,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2024, wurde der SPI mit 15 844,47 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, stand der SPI bei 14 538,68 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,11 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16 484,31 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 17,49 Prozent auf 0,09 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 3,33 Prozent auf 9,32 CHF), GAM (+ 2,58 Prozent auf 0,18 CHF), Vetropack A (+ 1,81 Prozent auf 31,00 CHF) und Ina Invest (+ 1,67 Prozent auf 18,30 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen HOCHDORF (-39,33 Prozent auf 1,08 CHF), Kudelski (-3,33 Prozent auf 1,45 CHF), Flughafen Zürich (-2,83 Prozent auf 192,20 CHF), Molecular Partners (-2,19 Prozent auf 5,35 CHF) und Curatis (-1,64 Prozent auf 6,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 386 999 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 259,668 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

In diesem Jahr weist die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die CPH Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,85 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at