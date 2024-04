Comet Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Ordentliche Generalversammlung der Comet Holding AG stimmt allen Traktanden zu



19.04.2024 / 12:49 CET/CEST



An der 75. ordentlichen Generalversammlung (GV) der Comet Holding AG in Bern waren insgesamt 186 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend, die rund 77.89% der Stimmrechte vertraten. Diese stimmten allen vom Verwaltungsrat (VR) vorgeschlagenen Traktanden zu. Berichte, Jahres- und Konzernrechnung, Dividende Die GV genehmigte den Lagebericht 2023, die Jahres- und Konzernrechnung der Comet Holding AG, den Bericht über nicht-finanzielle Angelegenheiten, sowie die Berichte der Revisionsstelle. Die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurden für das Geschäftsjahr 2023 entlastet. Des Weiteren wurde die beantragte Dividende von CHF 1.00 pro Aktie genehmigt. Diese wird am 25. April 2024 ausbezahlt. Wiederwahlen und Neuwahlen Die Aktionäre haben alle Mitglieder des VR, die sich zur Wiederwahl stellten, für ein weiteres Jahr bis zur Generalversammlung 2025 bestätigt. Das bisherige VR-Mitglied Paul Boudre wurde als Nachfolger von Heinz Kundert zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Ausserdem wurde Benjamin Loh neu als Nachfolger von Tosja Zywietz, der sich nicht zur Wiederwahl stellte, in den VR berufen. Der Vergütungsausschuss setzt sich neu aus dem bisherigen Mitglied Mariel Hoch und den neu gewählten Heinz Kundert und Benjamin Loh zusammen. Heinz Kundert ersetzt den zum VR-Präsidenten ernannten Paul Boudre, während Benjamin Loh das Amt des zurückgetretenen Tosja Zywietz übernimmt. Revisionsstelle und unabhängiger Stimmrechtsvertreter Die Ernst & Young AG wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt. Ausserdem wurde die HütteLAW AG als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der 76. ordentlichen GV im Jahr 2025 wiedergewählt. Vergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung Die Aktionärinnen und Aktionäre haben der Vergütung des VR zugestimmt. Ebenso wurde die fixe Vergütung der Geschäftsleitung sowie deren variable Vergütung für 2023 im Rahmen des Short-Term Incentive Plans und für 2025 im Rahmen des Long Term Incentive Plans genehmigt. Dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung des Vergütungsberichts 2023 wurde in einer Konsultativabstimmung ebenfalls stattgegeben. Die 76. ordentliche Generalversammlung ist für den 10. April 2025 in Bern geplant. Kontakt Dr. Ulrich Steiner VP Investor Relations & Sustainability T +41 31 744 99 95 ulrich.steiner@comet.ch Unternehmenskalender 31. Juli 2024 Halbjahresergebnis 2024 19. Oktober 2024 Trading Update Q3/24 6. März 2025 Jahresergebnis 2024 10. April 2025 76. Ordentliche Generalversammlung Comet Group

Die Comet Group ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie. Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen kommen zum Einsatz im Halbleitermarkt, der Luftfahrt- und Automobilindustrie sowie im Bereich Sicherheitsprüfung. Die Comet Holding AG hat ihren Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1 500 Mitarbeitende, rund 600 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA. Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

