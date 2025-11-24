Comet Aktie

WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991

Performance unter der Lupe 24.11.2025 10:04:16

SPI-Titel Comet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comet von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Comet eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Comet-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 205,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Comet-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,866 Comet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Comet-Aktie auf 178,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 869,59 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,04 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Comet belief sich zuletzt auf 1,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Comet Holding AG 187,00 -3,41% Comet Holding AG

