SPI-Wert Comet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comet-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Comet-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Comet-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Comet-Anteile an diesem Tag bei 70,90 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 141,044 Comet-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 189,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 770,10 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 167,70 Prozent gesteigert.

Der Comet-Wert an der Börse wurde auf 1,47 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at