Börse Zürich: SPI mittags auf grünem Terrain

Am Freitag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,09 Prozent höher bei 17 269,81 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,227 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,554 Prozent leichter bei 17 158,26 Punkten in den Handel, nach 17 253,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 293,35 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 158,26 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SPI bereits um 0,767 Prozent. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 21.10.2025, bei 17 360,58 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 21.08.2025, den Stand von 16 992,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, stand der SPI bei 15 423,02 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 11,29 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 17 689,35 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 5,36 Prozent auf 0,06 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 5,17 Prozent auf 15,04 CHF), Xlife Sciences (+ 3,93 Prozent auf 17,20 CHF), COLTENE (+ 2,16 Prozent auf 47,25 CHF) und Relief Therapeutics (+ 2,14 Prozent auf 2,62 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen SHL Telemedicine (-10,37 Prozent auf 1,21 CHF), Curatis (-7,00 Prozent auf 11,95 CHF), VAT (-6,79 Prozent auf 314,30 CHF), Comet (-6,58 Prozent auf 176,10 CHF) und ams-OSRAM (-6,48 Prozent auf 7,51 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 816 387 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276,681 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

2025 hat die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die OC Oerlikon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at