SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Comet von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurden Comet-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Comet-Aktie bei 279,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Comet-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,358 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 69,64 CHF, da sich der Wert einer Comet-Aktie am 14.11.2025 auf 194,30 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 30,36 Prozent.
Comet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,51 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
