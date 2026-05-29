Orient Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Orient Technologies veröffentlichte am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,09 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Orient Technologies 3,11 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Orient Technologies in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,84 Milliarden INR im Vergleich zu 2,61 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 1,00 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Orient Technologies 11,68 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Orient Technologies in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,70 Milliarden INR im Vergleich zu 8,40 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at