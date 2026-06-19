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19.06.2026 09:12:38
OTS: Amazon Deutschland Services GmbH / Amazon und Skyborn Renewables ...
Amazon und Skyborn Renewables unterzeichnen Deutschlands größten
Stromabnahmevertrag für den Offshore-Windpark Gennaker (FOTO)
München (ots) -
- Amazons 600 MW Power-Purchase-Agreement (PPA) für den Gennaker-Windpark in der
deutschen Ostsee ist der größte PPA in Deutschland und einer der größten in
Europa
- Amazons langfristige Zusage ermöglicht es Skyborn Renewables, den Bau von
Deutschlands größtem Ostsee-Windpark voranzutreiben, dessen Kapazität dem
Verbrauch von über einer Million Haushalten entspricht
- Das Projekt stärkt Deutschlands Energiesicherheit und unterstützt die
wirtschaftliche Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern
Amazon und Skyborn Renewables geben heute die Unterzeichnung eines
Power-Purchase-Agreements (PPA) für 600 MW CO2-freien Strom aus dem
Gennaker-Windpark in der deutschen Ostsee bekannt. Es ist der größte einzelne
PPA, der je in Deutschland unterzeichnet wurde.
Amazons langfristige Zusage gibt Skyborn die finanzielle Sicherheit, um die
Bauarbeiten von Gennaker voranzutreiben. Das Projekt wird bis zu 976,5 Megawatt
neue Offshore-Windleistung in Deutschlands Stromnetz einspeisen, die
Energiewende Deutschlands beschleunigen und die Versorgung mit im Inland
erzeugtem CO2-freiem Strom stärken.
Gennaker: Deutschlands größter Ostsee-Windpark
Mit einer Gesamtkapazität von bis zu 976,5 Megawatt wird Gennaker der größte
Offshore-Windpark der deutschen Ostsee. Das Projekt wird sich etwa 15 Kilometer
nördlich der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in Mecklenburg-Vorpommern befinden.
Skyborn hat Gennaker von Anfang an entwickelt und die Baugenehmigung im Dezember
2025 gesichert. Das Projekt wird 63 moderne
15-Megawatt-Offshore-Windkraftanlagen umfassen. Nach Inbetriebnahme wird
Gennaker genug CO2-freien Strom erzeugen, um jährlich über eine Million deutsche
Haushalte zu versorgen.
Die Bauarbeiten sollen nach Finanzierungsschluss durch Skyborn im Sommer 2026
beginnen. Der Windpark soll bis Ende 2028 in Betrieb gehen. Das Projekt trägt zu
Deutschlands Ziel von 30 Gigawatt installierter Offshore-Windleistung bis 2030
bei und stärkt die Energiesicherheit durch Diversifizierung der inländischen
erneuerbaren Energieerzeugung in der Ostsee.
Stärkung der Regionalwirtschaft
Das Gennaker-Projekt von Skyborn stellt eine Großinvestition von 3 Milliarden
Euro in Mecklenburg-Vorpommern dar. Das Projekt wird von erfahrenen
Fachunternehmen umgesetzt; die Monopile-Fundamente werden von der deutschen
Firma EEW Special Pipe Constructions GmbH (EEW SPC) in Rostock hergestellt - nur
40 Kilometer vom Gennaker-Standort entfernt. Der Auftrag wird die lokale
Wertschöpfung stärken und Arbeitsplätze bei EEW SPC sichern, das derzeit 1.000
Menschen beschäftigt.
Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, erklärt:
"Gennaker ist die größte Energie-Investition, die jemals in
Mecklenburg-Vorpommern getätigt wurde. Wir brauchen leistungsfähige große
Windparks auf See, um die Energiewende zu schaffen und die Bürgerinnen und
Bürger sowie die Wirtschaft mit umweltfreundlich hergestelltem Strom zu
versorgen. Der Stromabnahmevertrag zwischen Skyborn Renewables und Amazon ist
eine ganz wichtige Nachricht für unser Land. Sie zeigt, dass große Unternehmen
auf Windkraft aus Mecklenburg-Vorpommern setzen. Durch die Erzeugung großer
Strommengen vor unserer Küste ist das Projekt für energieintensive Industrien
äußerst attraktiv und schafft Arbeitsplätze sowie langfristigen Wert in der
Region."
Amazons Investitionen in CO2-freie Energie in Deutschland
Der Gennaker-PPA ist Amazons größter Stromabnahmevertrag für CO2-freie Energie
in Deutschland. Zusammen mit bestehenden Projekten umfasst Amazons Portfolio für
CO2-freie Energie in Deutschland nun 12 Projekte mit einer Gesamtkapazität von
über 1,3 Gigawatt. Nach Vollbetrieb dieser Projekte werden sie genug CO2-freie
Energie erzeugen, um jährlich den Verbrauch von 1,8 Millionen deutscher
Haushalte zu decken.
Amazon ist Europas größter gewerblicher Einkäufer von CO2-freier Energie. Mit
seinem 2019 gegründeten Klimaversprechen Climate Pledge hat sich Amazon zum Ziel
gesetzt, bis 2040 CO2-Neutralität zu erreichen. Im Rahmen dieses Ziels
ermöglicht Amazon neue Energieprojekte, die CO2-freie Leistung in Stromnetze
einspeisen, was seine Standorte ebenso wie die nationalen Energiesysteme
langfristig stärkt.
Rocco Bräuniger, Country Director von Amazon in Deutschland, Österreich und
Schweiz, erklärt:
"Langfristige Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik ist der Schlüssel,
um die Energiewende in Deutschland voranzubringen. Mit unserem bislang größten
Stromabnahmevertrag in Deutschland geben wir Skyborn die Sicherheit, Gennaker zu
realisieren - und bringen so fast ein Gigawatt neue Offshore-Windkapazität ans
Netz. Das stärkt die Energiesicherheit des Landes und schafft Arbeitsplätze und
Investitionen in der Region."
Adam Thomsen, Chief Development Officer von Skyborn Renewables, erklärt:
"Diese Vereinbarung mit Amazon ist ein Meilenstein für Gennaker und Skyborn.
Gennaker zeigt, wie großflächige Offshore-Windenergie zuverlässig und skalierbar
umgesetzt werden kann. Sie spiegelt auch die wachsende Notwendigkeit wider, die
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien mit robuster und zukunftsgerichteter
Infrastruktur zu verbinden, die ein widerstandsfähiges Energiesystem ermöglicht.
Ich bin außerordentlich stolz auf unsere Teams, dass sie dies möglich gemacht
haben."
Redaktionelle Hinweise:
- Amazons 600-Megawatt-PPA macht etwa 61 % von Gennakers Gesamtkapazität aus
(bis zu 976,5 Megawatt).
- Er ist der größte einzelne PPA in Deutschland und einer der größten in Europa,
laut Daten von BloombergNEF.
- Amazon ist zudem Europas größter gewerblicher Einkäufer von CO2-freier
Energie, laut Daten von BloombergNEF.
- Die Berechnung der Haushaltsäquivalente basiert auf einem durchschnittlichen
jährlichen Stromverbrauch eines deutschen Haushalts von 3.154 kWh
(ODYSSEE-MURE-Datenbank).
Über Amazon
Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Kundenorientierung statt
Wettbewerbsorientierung, Leidenschaft für Erfindungen, Engagement für operative
Exzellenz und Weitblick. Amazon strebt danach, das kundenfreundlichste
Unternehmen der Erde, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der
Erde zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter aboutamazon.de
Über Skyborn Renewables
Skyborn ist eine etablierte Offshore-Wind-Infrastrukturplattform mit mehr als 25
Jahren Erfahrung mit Sitz in Deutschland. Die Fähigkeiten des Unternehmens
umfassen die gesamte Wertschöpfungskette der Offshore-Windenergie,
einschließlich Greenfield-Entwicklung, Projektplanung und -design, Beschaffung,
Finanzierung, Stromabnahmeverträge für Unternehmen, Bauleitung und
Asset-Management. Skyborn ist ein Portfolio-Unternehmen der in New York
ansässigen Global Infrastructure Partners (GIP), einem führenden
Infrastrukturinvestor und Teil von Blackrock.
Pressekontakt:
Amazon Deutschland Services GmbH Public Relations
Anni-Albers-Str.21
80807 München
E-Mail: mailto:presseanfragen@amazon.de
Skyborn Renewables
Bénédicte Bergeaud
Senior Director Global Corporate Affairs
+33 (6) 88946817
E-Mail: mailto:b.bergeaud@skybornrenewables.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118379/6297605
OTS: Amazon Deutschland Services GmbH
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