Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Aktie unter der Lupe
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27.07.2026 10:58:47
Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Airbus SE-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 234 Euro belassen. Da Airbus und Boeing bis in die 2030er-Jahre hinein ausverkauft seien, seien die Bestellungen auf der Luftfahrtmesse Farnborough erneut eher moderat ausgefallen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem konzentrierten sich Flugzeugbestellungen mittlerweile weniger auf solchen Messen. Zur Stimmung auf der Messe merkte Harned an, dass es allgemeinen Optimismus hinsichtlich der Fortschritte der Flugzeugbauer beim Hochfahren der Produktion gebe.
Aktieninformation im Fokus: Die Airbus SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung
Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:42 Uhr 1,8 Prozent auf 209,45 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 11,72 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden heute 57 853 Airbus SE-Aktien gehandelt. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 7,7 Prozent zu. Airbus SE dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 29.07.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 21:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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