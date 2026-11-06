Airbus Aktie

195,10EUR -2,38EUR -1,21%
Airbus ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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06.11.2026 20:45:38

Airbus SE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Auftrags- und Auslieferungszahlen für den Oktober auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Er gehe weiter davon aus, dass Airbus das Jahresziel von rund 870 Flugzeug-Auslieferungen erreiche, auch wenn die Dynamik dafür im November und Dezember stärker als vor einem Jahr ausfallen müsse, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:26 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:26 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
195,74 € 		Abst. Kursziel*:
22,61%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
195,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,01%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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20:45 Airbus Outperform RBC Capital Markets
11:39 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Airbus Kaufen DZ BANK
04.11.26 Airbus Buy UBS AG
29.10.26 Airbus Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 195,10 -1,21% Airbus SE

Aktuelle Aktienanalysen

20:45 Airbus Outperform RBC Capital Markets
19:40 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
19:12 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
18:34 Kontron Kaufen DZ BANK
18:31 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
18:23 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
17:01 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:46 Alstom Halten DZ BANK
14:55 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
14:45 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
14:24 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
14:24 Engie Buy Deutsche Bank AG
14:23 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
13:42 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:41 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:40 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:38 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:37 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:36 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:25 RATIONAL Halten DZ BANK
13:12 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13:05 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
13:00 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
12:58 Siemens Hold Deutsche Bank AG
12:56 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
12:56 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
12:55 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
12:55 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
12:51 Nordex Buy Deutsche Bank AG
12:48 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
12:39 ASOS Equal Weight Barclays Capital
12:39 Diageo Overweight Barclays Capital
12:39 Swiss Re Underweight Barclays Capital
12:38 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
12:38 HelloFresh Underweight Barclays Capital
12:38 DHL Group Overweight Barclays Capital
12:28 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
12:27 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
12:27 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
12:26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
12:08 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
12:08 BP Buy UBS AG
12:07 Eni Buy UBS AG
12:07 TotalEnergies Buy UBS AG
11:58 Engie Kaufen DZ BANK
11:57 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
11:55 Diageo Neutral UBS AG
11:54 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
11:53 Deutsche Telekom Buy UBS AG
11:53 Swiss Re Sell UBS AG
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