Airbus Aktie
|195,10EUR
|-2,38EUR
|-1,21%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Auftrags- und Auslieferungszahlen für den Oktober auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Er gehe weiter davon aus, dass Airbus das Jahresziel von rund 870 Flugzeug-Auslieferungen erreiche, auch wenn die Dynamik dafür im November und Dezember stärker als vor einem Jahr ausfallen müsse, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:26 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:26 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
240,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
195,74 €
|
Abst. Kursziel*:
22,61%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
195,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,01%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
17:58
|Schwacher Handel: CAC 40 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12:34
|Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Airbus SE-Aktie mit Hold (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel: CAC 40 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.11.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.11.26
|Börse Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|20:45
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|20:45
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|20:45
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|195,10
|-1,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:45
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19:40
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:12
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:34
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|18:31
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18:23
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:01
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:46
|Alstom Halten
|DZ BANK
|14:55
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:45
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG