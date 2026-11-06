Airbus Aktie

196,26EUR -1,22EUR -0,62%
Airbus ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.11.2026 11:39:46

Airbus SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für den Oktober mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Hold" belassen. Mit 74 Stück seien 3 Maschinen weniger an die Kunden gegangen als von ihr erwartet, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Im November/Dezember müssten die Flugzeugauslieferungen nun um ein Fünftel steigen, damit das Unternehmensziel für 2026 erreicht werde. Dabei dürfte dann der Lagerbestand helfen, der höher sei als üblich./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Hold
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
195,86 € 		Abst. Kursziel*:
7,22%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
196,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,00%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
11:39 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Airbus Kaufen DZ BANK
04.11.26 Airbus Buy UBS AG
29.10.26 Airbus Kaufen DZ BANK
29.10.26 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 196,00 -0,75% Airbus SE

Aktuelle Aktienanalysen

12:08 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
12:08 BP Buy UBS AG
12:07 Eni Buy UBS AG
12:07 TotalEnergies Buy UBS AG
11:58 Engie Kaufen DZ BANK
11:57 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
11:55 Diageo Neutral UBS AG
11:54 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
11:53 Deutsche Telekom Buy UBS AG
11:53 Swiss Re Sell UBS AG
11:40 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
11:39 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
11:38 ArcelorMittal Buy UBS AG
11:37 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:30 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
11:27 RENK Buy Deutsche Bank AG
11:25 HelloFresh Neutral UBS AG
11:22 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
11:21 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
11:18 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
11:17 UBS Outperform RBC Capital Markets
11:16 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
11:11 Bechtle Buy Warburg Research
11:11 SGL Carbon Hold Deutsche Bank AG
11:10 Unilever Hold Deutsche Bank AG
11:10 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG
11:05 Rheinmetall Buy UBS AG
10:51 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
10:51 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
10:50 DEUTZ Buy Warburg Research
10:44 Diageo Hold Deutsche Bank AG
10:44 Ryanair Outperform Bernstein Research
10:39 Stabilus Buy Warburg Research
10:39 Kontron Buy Warburg Research
10:38 JOST Werke Buy Warburg Research
10:35 ASOS Buy Deutsche Bank AG
10:24 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
10:16 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
10:09 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
10:01 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
10:00 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
09:57 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:57 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:56 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:55 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:54 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:42 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:41 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:29 Diageo Outperform Bernstein Research
09:28 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen