Outperform für BASF-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 54 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Unter dem neuen Chef Markus Kamieth habe der Chemiekonzern eine Strategie des Wandels vollzogen, schrieb Analyst Peter Clark in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zukunft werde nun um das Kerngeschäft mit Verbundchemikalien aufgebaut. Der Experte zählt die Aktien nun zu seinen Favoriten im Sektor.

Um 09:57 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 42,88 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 39,93 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 259 109 BASF-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2025 stieg die Aktie um 1,0 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2024 wird BASF voraussichtlich am 28.02.2025 präsentieren.

