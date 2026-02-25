Overstockcom: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Overstockcom hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,30 USD gegenüber -1,660 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Overstockcom mit einem Umsatz von insgesamt 273,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 303,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,80 Prozent verringert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,410 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Overstockcom -5,560 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 1,04 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 25,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Overstockcom 1,39 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at