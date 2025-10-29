Pacific Industrial präsentierte Quartalsergebnisse

Pacific Industrial hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 64,72 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 19,23 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Pacific Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 52,48 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at