Apple-Aktie im Blick: Stühlerücken bei Apple - Top-Manager geht

Bei Apple kommt es zu einem Wechsel in der Führungsspitze: Nach rund zehn Jahren als rechte Hand von Apple-Chef Tim Cook zieht sich Jeff Williams von seinem Posten als COO zurück.

Jeff Williams, Chief Operating Officer (COO) von Apple , tritt nach rund einem Jahrzehnt als Nummer 2 unter CEO Tim Cook von seiner Funktion zurück. Der 62-Jährige wird noch in diesem Monat von Sabih Khan, einem wichtigen Architekten der Lieferkette des Unternehmens und derzeitigem Senior Vice President of Operations, als COO abgelöst, wie das Unternehmen mitteilte. Apple bezeichnet diesen Schritt dabei als Teil einer seit langem geplanten Nachfolgeregelung.

Zu Khans Hauptaufgaben gehört die weitere Diversifizierung der Apple-Produktion weg von China hin zu anderen asiatischen Ländern, darunter Indien. Williams werde weiterhin Apples Designteam, die Apple Watch und die Gesundheitsinitiativen des Unternehmens beaufsichtigen, bis er später in diesem Jahr in den Ruhestand geht.

Die Apple-Aktie zeigte sich angesichts der Personalie gelassen: An der NASDAQ verzeichnete das Unternehmenspapier am Dienstag einen minimalen Aufschlag von 0,03 Prozent auf 210,01 US-Dollar. Am Mittwoch bewegt sich das Papier um 0,29 Prozent weiter nach oben auf 210,60 US-Dollar.

Dow Jones Newswires / Redaktion finanzen.at