Palantir im Plus: Aktienanalysten passen nach Quartalsbilanz Einschätzungen an

Am Montag legte KI-Profiteur Palantir US-nachbörslich Zahlen vor, die von Anlegern mit zweistelligen Kursgewinnen honoriert wurden. Auch Wall Street-Analysten sind angetan und heben ihre Kursziele an.

• Palantir überzeugt mit jüngsten Quartalszahlen• CEO Alex Karp sieht KI-Trend ungebrochen• Analysten heben Kursziele an

Der Techkonzern Palantir hat das zweite Quartal 2024 mit einem satten Umsatzsprung abgeschlossen. Wie der KI-Profiteur jüngst bekannt gab, zogen die Erlöse im Vorjahresvergleich um 27 Prozent auf 678 Millionen US-Dollar an. Auch gewinnseitig ging es deutlich aufwärts. So konnte das Cyberunternehmen das bereinigte EPS sogar um 80 Prozent auf 0,09 US-Dollar je Anteilsschein steigern. Mit einem Nettogewinn von 134 Millionen US-Dollar erwirtschaftete das Unternehmen den größten Quartalsgewinn in der zwanzigjährigen Geschichte Palantirs. Beide Kennzahlen - Umsatz sowie Gewinn - lagen über den Vorabschätzungen der Analysten.

Aufgrund der positiven Entwicklung in dem abgeschlossenen Jahresviertel, hob Palantir denn auch seine Guidance für das Gesamtjahr 2024 an. So peilt der Techkonzern nun einen Jahresumsatz von 2,742 bis 2,750 Milliarden US-Dollar an. Auch beim bereinigten Betriebsergebnis traut sich das Unternehmen nun mehr zu und hob die Spanne auf 966 bis 974 Millionen US-Dollar an.

Palantir-Aktionäre begeistert

Anleger reagierten begeistert auf die Eckzahlen und ließen die Palantir-Aktie im NYSE-Handel am Dienstag letztlich 10,38 Prozent auf 26,59 US-Dollar in die Höhe schießen.

KI-Nachfrage ungebrochen

Angetrieben wird das Geschäft Palantirs insbesondere von der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Anwendungen. So schreibt Palantir-CEO Alex Karp in dem jüngsten Aktionärsbrief: "Grundlage für unser Wachstum auf dem privatwirtschaftlichen und öffentlichen Markt ist die anhaltende und ungebrochene Nachfrage der Kunden nach KI-Systemen, die jenseits akademischer Anwendungsfelder funktionieren."

Besonders stark ging es dabei auf dem US-amerikanischen privatwirtschaftlichen Markt nach oben. Hier verzeichnete Palantir ein Plus von 55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 159 Millionen US-Dollar. Diesen Erfolg führt Karp auf den Launch des Produkts "Artificial Intelligence Platform (AIP - Plattform für Künstliche Intelligenz)" zurück, welcher vor gut einem Jahr stattfand. Gleichzeitig erfreue sich auch die unternehmenseigene Software großer Beliebtheit, "die den Einsatz Künstlicher Intelligenz für große Institutionen möglich macht, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass diese Entwicklung nachlässt."

Für Karp habe sein Unternehmen mit dem jüngsten Quartalsergebnis auch bewiesen, "dass das, was wir tun quantifizierbar und real" sei, wie er im Rahmen des Conference Calls sagte.

Analysten mehrheitlich positiv gestimmt

Dem stimmt Wedbush Securities-Experte Dan Ives zu, wie er in einem Bericht schreibt, der TheStreet vorliegt. Seiner Einschätzung nach, seien die jüngsten Ergebnisse "eine wichtige Bestätigung für Palantir und die breitere KI-Revolutionsthese". So habe Palantir gezeigt, dass es mehr Anwendungsfälle für seine Technologie und eine wachsende Nachfrage "in der gesamten Landschaft für generative KI-Lösungen im Unternehmensmaßstab" gäbe. Dementsprechend hob Ives das Kursziel für die Palantir-Aktie von 35 auf 38 US-Dollar an und bestätigte sein Overweight-Rating.

Auch Gil Luria von DA Davidson wurde nach den Zahlen optimistischer für den KI-Profiteur und erhöhte sein Kursziel von 24 auf 28 US-Dollar. Allerdings veränderte er sein Neutral-Rating nicht. Er lobte zwar das starke Quartal des Datenanalyseunternehmens, welches ein beschleunigtes Umsatzwachstum vorweise. Allerdings bemängelte er, dass der Netto-Neuzugang an kommerziellen Kunden in den USA im Berichtsquartal lediglich bei 33 lag. Dies sei weniger als im letzten Quartal, als die Zahl bei 41 lag, so der Analyst laut The Fly.

Eher bedeckt hielt sich hingegen die Citigroup mit ihrer Einschätzung nach den Quartalszahlen. So sei das Ergebnis zwar "beeindruckend" ausgefallen, insbesondere vor dem Hintergrund "einer schwankenden Software-Nachfrage", gibt TheStreet die Investmentbank wider. Dennoch hielt die Bank an ihrer Neutral-Einschätzung und dem Kursziel bei 28 US-Dollar fest.

Das macht die Palantir-Aktie am Mittwoch

Die Palantir-Aktie reagiert mit Kursgewinnen auf die jüngsten Analystenstimmen. So geht es im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 0,79 Prozent auf 26,80 US-Dollar aufwärts.

Redaktion finanzen.at