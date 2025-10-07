Börse New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Nachmittag im Minus.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,68 Prozent tiefer bei 24 809,43 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,213 Prozent stärker bei 25 031,78 Punkten in den Handel, nach 24 978,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 062,96 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 783,95 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 23 652,44 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.07.2025, den Wert von 22 685,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19 800,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18,28 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 062,96 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin (+ 7,96 Prozent auf 633,70 USD), PayPal (+ 4,03 Prozent auf 63,20 EUR), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,34 Prozent auf 210,51 USD), Palantir (+ 2,50 Prozent auf 184,02 USD) und Netflix (+ 2,25 Prozent auf 1 189,48 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-6,91 Prozent auf 334,83 USD), Zscaler (-4,98 Prozent auf 290,05 USD), Lam Research (-4,69 Prozent auf 142,15 USD), ON Semiconductor (-4,37 Prozent auf 48,15 USD) und NXP Semiconductors (-4,26 Prozent auf 221,55 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20 246 536 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,902 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,34 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at