BB Liquidatin a Aktie
WKN: 924821 / ISIN: US0936791088
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30.03.2026 00:02:00
Palantir Technologies Just Banked a Blockbuster Week. 3 Important Developments Every Shareholder Should Know.
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) is arguably the most polarizing stock on Wall Street. The artificial intelligence (AI) and data mining specialist is posting blistering growth, but the rise in its sales and profits has been eclipsed by its burgeoning valuation. This stark contradiction has investors concerned that the bottom will eventually fall out, leaving shareholders holding the bag.However, three recent developments are helping shift Palantir's risk profile, with its future prospects suggesting the stock may be more reasonably priced than it appears.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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