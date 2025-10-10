Palfinger Aktie

Palfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Strategiewechsel 10.10.2025 16:08:00

Palfinger-Aktie dreht ins Minus: Unternehmen will Umsatzgrenze von 3 Milliarden Euro bis 2030 knacken

Palfinger-Aktie dreht ins Minus: Unternehmen will Umsatzgrenze von 3 Milliarden Euro bis 2030 knacken

Palfinger will mit der neuen Strategie "Reach Higher" bis 2030 über drei Milliarden Euro Umsatz erzielen.

Der börsennotierte Salzburger Kranhersteller Palfinger will mit einer neuen Strategie seinen Umsatz bis 2030 auf über 3 Milliarden Euro im Jahr steigern. Zu den sich gesetzten Finanzzielen zählt auch eine EBIT-Marge von zwölf Prozent und ein ROCE (Return on Capital Employed) von 15 Prozent, informierte das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung. Die Kennzahlen messen die operative Rentabilität bzw. wie effizient mit dem eingesetzten Kapital gewirtschaftet wird.

Die als "Reach Higher" bezeichnete Strategie soll mit "maximalem Kundenfokus, gezielten Investitionen sowie optimierten Prozessen" die Weltmarktposition von Palfinger stärken und "profitables Wachstum" fördern. Denn geopolitische Unsicherheiten, wirtschaftliche Volatilität und Handelskonflikte würden Realität bleiben, so das Unternehmen.

Geopolitik, Handelskonflikte, Klimawandel und KI als Herausforderungen

Auch der Klimawandel beeinflusse Märkte und führe zu starken Verschiebungen von Wachstum und Resilienz der Kundensegmente. "Gleichzeitig verändern Künstliche Intelligenz und autonome Systeme ganze Branchen und Anwendungsfelder", teilte Palfinger mit. Man wolle diesen Entwicklungen vorgreifen und sie gezielt in Chancen verwandeln. Im Rahmen der Strategie seien auch nichtfinanzielle Kennzahlen und Ziele definiert worden, etwa zur Kundenzufriedenheit, zum Engagement der Mitarbeitenden oder zur Liefertreue.

Palfinger hat 2024 mit einem Umsatz von 2,36 Mrd. Euro und einem Konzernabschluss von 100 Mio. Euro das zweitbeste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte verzeichnet. Der Kranhersteller beschäftigt weltweit rund 12.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 30 Fertigungsstandorten und betreibt ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk.

Vor Wochenschluss präsentieren sich Palfinger-Papiere an der Wiener Börse nach anfänglichen Gewinnen zeitweise um 0,98 Prozent tiefer bei 35,45 Euro.

fn/bn/tpo

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Palfinger-Aktie im Plus: Gewinneinbruch im 1. Quartal - Optimismus für Gesamtjahr 2025

Bildquelle: nikshor / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palfinger AGmehr Nachrichten

Analysen zu Palfinger AGmehr Analysen

26.09.25 Palfinger buy Deutsche Bank AG
17.09.25 Palfinger kaufen Erste Group Bank
30.07.25 Palfinger kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.25 Palfinger kaufen Deutsche Bank AG
11.07.25 Palfinger kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Palfinger AG 35,45 -0,98% Palfinger AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Rot zum Wochenschluss -- DAX stabil -- Wall Street fester -- Börsen in Fernost gehen mit Abgaben ins Wochenende
Während sich der heimische Leitindex im Verlauf schwächer zeigt, bewegt sich der DAX am Freitagmittag um die Nulllinie. Die US-Börsen präsentieren sich zum Wochenschluss mit Gewinnen. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenschluss unterdessen nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen