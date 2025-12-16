Palvella Therapeutics Aktie
WKN DE: A40RA6 / ISIN: US6979471090
|
16.12.2025 13:43:59
Palvella: FDA Grants Fast Track Designation For QTORIN Rapamycin In Angiokeratomas
(RTTNews) - Palvella Therapeutics ((PVLA) announced that the FDA has granted Fast Track Designation to QTORIN rapamycin for the treatment of angiokeratomas. The company noted that, if relevant criteria are met, programs with Fast Track designation can become eligible for accelerated approval and priority review.
In September 2025, Palvella announced the expansion of QTORIN rapamycin development program into clinically significant angiokeratomas. The company plans to meet with the FDA in the first half of 2026 to discuss the proposed design of a Phase 2 study of approximately 1020 patients, with study initiation expected in the second half of 2026.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palvella Therapeutics Inc Registered shsmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: Palvella Therapeutics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Palvella Therapeutics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Palvella Therapeutics Inc Registered shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palvella Therapeutics Inc Registered shs
|88,98
|-9,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen stabil erwartet -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street dürfte wenig bewegt starten. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.