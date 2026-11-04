Par Pacific Holdings Aktie
WKN DE: A12CUR / ISIN: US69888T2078
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04.11.2026 04:44:45
Par Pacific Holdings Inc. Q3 Income Advances
(RTTNews) - Par Pacific Holdings Inc. (PARR) announced a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $353.31 million, or $7.11 per share. This compares with $262.63 million, or $5.16 per share, last year.
Excluding items, Par Pacific Holdings Inc. reported adjusted earnings of $531.49 million or $10.70 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 51.6% to $3.052 billion from $2.013 billion last year.
Par Pacific Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $353.31 Mln. vs. $262.63 Mln. last year. -EPS: $7.11 vs. $5.16 last year. -Revenue: $3.052 Bln vs. $2.013 Bln last year.
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