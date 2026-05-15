Paraca legte Quartalsergebnis vor

Paraca hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 35,99 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 42,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Paraca im vergangenen Quartal 4,51 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Paraca 4,23 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at