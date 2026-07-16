BRAIN Biotech Aktie
WKN DE: 520394 / ISIN: DE0005203947
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16.07.2026 17:00:30
Paralysed man regains hand function through novel brain technology
Patient went from not being able to lift his hands to his face to independently wiping his mouthWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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