Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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25.07.2026 23:35:19
Paramount agrees to delay Warner Bros. merger amid lawsuit
Paramount has agreed to freeze its merger with Warner Bros. Discovery until as late as June 2027. Twelve states have argued that the deal would create a "media behemoth" that would harm the US entertainment industry.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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