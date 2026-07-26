Bros Aktie

Bros für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US1148011034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.07.2026 02:39:19

Paramount agrees to delay Warner Bros. merger amid lawsuit

Paramount has agreed to freeze its merger with Warner Bros. Discovery until as late as June 2027. Twelve states have argued that the deal would create a "media behemoth" that would harm the US entertainment industry.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bros Holding Co

mehr Nachrichten