Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|
10.11.2025 10:35:37
Partners Group und Banco Bilbao Vizcaya Argentaria lancieren Evergreen-Fonds
Die Partners Group hat eine Kooperation mit der Asset-Management Sparte der spanischen BBVA vereinbart. Gemeinsam soll ein Private-Market-Fonds aufgelegt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
