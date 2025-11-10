Partners Group Aktie

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

10.11.2025 10:35:37

Partners Group und Banco Bilbao Vizcaya Argentaria lancieren Evergreen-Fonds

Die Partners Group hat eine Kooperation mit der Asset-Management Sparte der spanischen BBVA vereinbart. Gemeinsam soll ein Private-Market-Fonds aufgelegt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
