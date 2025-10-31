BBVA Aktie
|17,54EUR
|0,15EUR
|0,86%
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
BBVA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,10 Euro belassen. Nach der im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Kursentwicklung der vergangenen drei Monate sehe er in den jüngsten Quartalszahlen eher keinen Treiber für eine Fortsetzung dieser Entwicklung, schrieb Ignacio Cerezo in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Im Fokus stehe nun das geplante, umfangreiche Aktienrückkaufprogramm nach einer gescheiterten Übernahme, zu dem es noch keine Details gebe./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
19,10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,80 €
|
Abst. Kursziel*:
7,30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,89%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
