BBVA Aktie
|17,21EUR
|-0,57EUR
|-3,18%
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
BBVA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen mit einem Kursziel von 17,50 Euro auf "Outperform" belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe etwas unter dem Marktkonsens gelegen, schrieb Benjamin Toms am Donnerstag. Er führt dies auf Wertminderungen, Kosten und die erzielten Handelserträge zurück. Entgegen gewirkt habe das unerwartet hohe Nettozinseinkommen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Outperform
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
17,50 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
17,08 €
|
Abst. Kursziel*:
2,43%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
17,21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,69%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)mehr Nachrichten
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)mehr Analysen
|09:57
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|09:20
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:57
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|09:20
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:57
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|09:20
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|17,21
|-3,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:17
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|13:10
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|13:07
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|13:05
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12:52
|Boeing Buy
|UBS AG
|12:40
|adidas Buy
|UBS AG
|12:39
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:39
|Shell Buy
|UBS AG
|12:38
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:38
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:30
|Santander Buy
|UBS AG
|12:30
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:29
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:16
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:12
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12:12
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:11
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|ING Group Buy
|UBS AG
|12:01
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|11:49
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11:45
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:45
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:36
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|11:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:35
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:35
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:30
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:18
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:16
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:54
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|10:53
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.