BBVA Aktie
|16,75EUR
|1,28EUR
|8,24%
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
BBVA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,70 Euro belassen. Nach der gescheiterten Sabadell-Übernahme dürfte sich die Bank nun auf eine versöhnliche Lösung für die Aktionäre konzentrieren, schrieb Inigo Vega in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu zählten weitere Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 01:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 01:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17,70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,49 €
|
Abst. Kursziel*:
14,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,67%
|
Analyst Name::
Inigo Vega
|
KGV*:
-