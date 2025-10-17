BBVA Aktie

16,75EUR 1,28EUR 8,24%
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

17.10.2025 12:55:54

BBVA Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,70 Euro belassen. Nach der gescheiterten Sabadell-Übernahme dürfte sich die Bank nun auf eine versöhnliche Lösung für die Aktionäre konzentrieren, schrieb Inigo Vega in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu zählten weitere Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 01:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 01:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
17,70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15,49 € 		Abst. Kursziel*:
14,23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,67%
Analyst Name::
Inigo Vega 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

