Patrick Industries Inc Q1 Sales Decline

(RTTNews) - Patrick Industries Inc (PATK) revealed a profit for first quarter of $39.48 million

The company's earnings totaled $39.48 million, or $1.10 per share. This compares with $38.24 million, or $1.11 per share, last year.

Excluding items, Patrick Industries Inc reported adjusted earnings of $39.48 million or $1.10 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 0.6% to $997.17 million from $1.003 billion last year.

Patrick Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $39.48 Mln. vs. $38.24 Mln. last year. -EPS: $1.10 vs. $1.11 last year. -Revenue: $997.17 Mln vs. $1.003 Bln last year.