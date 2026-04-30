Patrick Industries Aktie
WKN: 873181 / ISIN: US7033431039
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30.04.2026 16:48:46
Patrick Industries Reports Q1 2026 Results: Full Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu Patrick Industries Inc.Shs
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29.04.26
|Ausblick: Patrick Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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04.02.26
|Ausblick: Patrick Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Patrick Industries Inc.Shs
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